Глава российского промоушна сравнил UFC с раздутым за счет пиара мыльным пузырем

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) — это раздутый мыльный пузырь. Такое мнение высказал глава российской лиги по смешанным единоборствам (ММА) ACB (Absolute Championship Berkut) Майрбек Хасиев, слова которого приводит «Советский спорт».

«Когда наши молодые ребята побеждают топовых спортсменов — это показывает, что уровень нашей организации очень серьезный. И это доказывает, что топовые бойцы — проходные. Многие зациклились на UFC. Но это мыльный пузырь, он раздут за счет мощного пиара», — заявил Хасиев, отметив, что он собирается сделать «крутой промоушн», привлекая «мощных бойцов».

Глава промоушна также подчеркнул, что организация не рассматривает возможность сотрудничества с российскими футболистами из-за низких результатов, которые они демонстрируют.

«Если учитывать то, как выступают наши футболисты, нам лучше сотрудничать в плане хоккея», — сказал Хасиев.

ACB — российская организация, проводящая бои по правилам ММА. С 2014 года под эгидой промоушна проводятся международные турниры.