Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек

Тренер по карате Виталий Толстов ударил кулаком по лицу продавщицу обувного магазина в торговом центре города Волжский Волгоградской области. Об этом V1.ru рассказал отец спортсмена Сергей. Запись инцидента, снятая камерами наблюдения, попала в сеть.

Инцидент произошел вечером 23 мая. В тот день молодой человек пошел в ТЦ с матерью, которая хотела обменять ношеные босоножки. По словам Толстова-старшего, молодая сотрудница магазина по имени Надежда нагрубила женщине, каратист не сдержался и ударил девушку.

Пострадавшая рассказала изданию, что за две с половиной недели покупательница сильно износила новые туфли, но хотела вернуть их обратно. Продавщица «очень вежливо» отказала, и через час женщина вернулась с сыном. «После вопроса: "Будешь возвращать деньги?" — он нанес мне очень сильный удар», — уточнила Надежда, у которой остался шрам на губе и синяк под глазом.

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