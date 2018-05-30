Путин назначил врио губернаторов Амурской области и Алтайского края

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области Василия Орлова. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 30 мая.

Также в среду глава государства принял отставку Александра Карлина и назначил временно исполняющим обязанности главы Алтайского края Виктора Томенко, выпускника Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).

Орлов ранее занимал пост министра экономического развития Амурской области, а в 2015 году ушел работать в «Сибур». В этом году он принял участие в конкурсе управленцев «Лидеры России».

В конце мая нынешнего года губернаторы сменились в нескольких регионах: Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Магаданской области, Якутии. Самым молодым среди врио глав регионов оказался 30-летний Дмитрий Артюхов, ему поручено руководить ЯНАО.

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