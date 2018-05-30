Губернатор Алтайского края объявил об отставке

Губернатор Алтайского края Александр Карлин на заседании правительства региона в среду объявил, что подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС в среду, 30 мая.

В 2005 году Карлин был предложен президентом на должность главы администрации Алтайского края после гибели в автомобильной катастрофе губернатора Михаила Евдокимова.

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В конце мая нынешнего года губернаторы сменились в нескольких регионах: Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Магаданской области, Якутии. Самым молодым среди врио глав регионов оказался 30-летний Дмитрий Артюхов, ему поручено руководить ЯНАО.

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