«Атлетико» и bwin продлили сотрудничество до 2020 года

Футбольный клуб «Атлетико» (Мадрид) и букмекер bwin объявили о продолжении сотрудничества до 2020 года. По условиям нового соглашения бренд bwin будет представлен на домашнем стадионе команды «Ванда Метрополитано», а также в социальных сетях и на официальном сайте клуба в течение последующих двух сезонов, сообщил «Ленте.ру» представитель букмекера.

«Мы рады объявить о продолжении нашего сотрудничества после блестящих побед клуба на европейской арене. Мы рады быть частью истории команды и с нетерпением ждем старта нового сезона», — прокомментировал продление соглашения директор по маркетингу bwin в Испании Пабло Феррейра. «Партнерские соглашения с грандами мирового футбола — часть маркетинговой стратегии bwin в Европе. "Атлетико" — один из самых популярных клубов с богатейшей историей, традициями и преданными болельщиками. Клуб и bwin объединяет желание быть лидерами, поэтому мы не сомневаемся в эффективности такого партнерства», — отметил, в свою очередь, Дмитрий Сергеев — генеральный директор bwin Россия.

Сотрудничество «Атлетико» и bwin началось в 2017 году. Стороны высоко оценили результаты сезона, по ходу которого испанский клуб занял второе место в чемпионате Испании и выиграл Лигу Европы, а bwin сохранил статус одного из лидеров мирового букмекерского рынка.

«Атлетико» — один из самых известных клубов в Европе. С сезона 2017/2018 свои домашние матчи проводит на стадионе «Ванда Метрополитано». Клуб является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка страны, а также трехкратным победителем Лиги Европы (2009/2010, 2011/2012, 2017/2018).

Bwin — один из крупнейших в мире букмекеров, принадлежащий игровому холдингу GVC. Среди команд с партнерскими соглашениями с брендом bwin — ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых дортмундская «Боруссия», мадридский «Атлетико», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором мадридского «Реала». Bwin начал официальную деятельность в России в 2017 году, став первым легальным зарубежным букмекером на территории страны.

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