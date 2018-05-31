Девушке впервые в мире вырастили матку из рыбьей кожи

Бразильская студентка стала первой женщиной в мире, которой вживили новые половые органы, изготовленные из рыбьей кожи. Об этом сообщает издание Metro.

23-летняя Жусилен Мариньо (Jucilene Marinho) из бразильского города Лаврас-да-Мангабейра родилась без матки и шейки матки. Подобная врожденная патология встречается у 0,02 процента новорожденных девочек.

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Во время реконструктивной операции в надрез на месте влагалища вставили специальную форму, облицованную кожей пресноводной рыбы тиляпии. При соприкосновении с телом пациента она действует подобно стволовым клеткам и преобразуется в клеточную ткань, заменяющую отсутствующий орган.

В марте сообщалось, что в Китае мать отдала родившейся без матки дочери свою. В операционной работали 20 хирургов, а для пересадки органа использовался медицинский робот.

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