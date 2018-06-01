Россиян оставят без дешевых квартир

Российские власти готовят полный запрет продажи недостроенного жилья с 2020 года. Об этом в пятницу, 1 июня, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Эта возможность обсуждалась на недавнем совещании у президента Владимира Путина, посвященном закону о долевом строительстве. «Девелоперы пытались добиться смягчения требований. Но получилось наоборот: регулирование будет еще жестче», — отмечает издание. Путин считает, что от долевого строительства нужно уходить, сообщил собеседник газеты.

Действующее законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года. Но президент потребовал сделать это раньше, в нынешнем году. На встрече обсуждалась также возможность продавать с 2020 года только готовое жилье. Через два года власти могут запретить продажу недостроенного жилья, сообщил другой источник.

Если эти планы будут реализованы, мелкие и средние строительные компании уйдут с рынка, считают эксперты. При этом ввод жилья снизится, а цены на квартиры вырастут, полагают они.

В 2017 году были приняты поправки в закон о долевом строительстве, согласно которым, с 1 июля будущего года застройщики могут получить деньги за проданное жилье только после предоставления квартиры покупателю. Если жилье приобретается на этапе строительства, деньги хранятся на специальных счетах в банках.

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