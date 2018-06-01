Британских школьников заставили питаться халяльной едой

Учащихся школы в Великобритании насильно заставили придерживаться здорового питания. Администрация школы запретила приносить ланчи с собой, а столовые предлагают только халяльную пищу. Об этом сообщает The Mirror.

Школа «Ауреус» (Aureus School), расположенная в графстве Оксфордшир, подверглась суровой критике со стороны родителей из-за строгой позиции администрации по поводу питания детей. «Мы стремимся создавать полезные привычки, которые потом останутся со школьниками на всю жизнь», — пояснили в школе.

Сотрудники и учащиеся могут получить в столовой халяльные мясные или безглютеновые вегетарианские блюда, сваренный в мундире картофель или пасту. Во время занятий школьникам разрешается пить только воду, поскольку поступление жидкости в организм положительно влияет на процесс мышления.

Отец одной из школьниц назвал такие меры экстремальными. «Мы думаем забрать свою дочь из школы, потому что это становится все глупее и больше напоминает диктатуру», — рассказал он на условиях анонимности изданию Oxford Mail.

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Мужчина добавил, что пытался повлиять на администрацию школы еще с сентября, однако его попытки не увенчались успехом. Школа отстаивает свою позицию и апеллирует к борьбе с детским ожирением и привитию привычки здорового образа жизни.

В 2013 году The Guardian писал о докладе, который призывал школьных руководителей запретить продажу упакованных ланчей из-за несоответствия стандартам питания. Многие школы обратились за консультацией по созданию системы полезного питания для учащихся и сотрудников.

В среду, 30 мая, стало известно, что учащиеся одной из омских школ были вынуждены обедать в кредит. При отсутствии денег на счете карты, которыми обязали расплачиваться школьников в столовой, банк взимал с пользователя 36 процентов годовых.

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