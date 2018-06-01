Американский подросток сходил в тренажерный зал и чуть не умер

Подросток из американского штата Техас принял симптомы смертельно опасного заболевания за усталость после тренажерного зала. Об этом сообщил новостной портал CBS Denver.

Джаред Шамбургер (Jared Shamburger) признался журналистам, что впервые почувствовал очень сильную боль в мышцах после тренировки на руки. 17-летний юноша пытался заниматься наравне со старшим братом и отцом, которые ходят в зал уже несколько лет.

«Было супер-пупер больно. Все болело, опухло, невозможно было до меня дотронуться», — пожаловался Шамбургер. Его мать озаботилась состоянием сына, начала искать симптомы в интернете и сделала вывод, что это рабдомиолиз. Педиатр подтвердил диагноз и госпитализировал юношу. Врачи прогнозируют, что смогут избавить юношу от боли в течение пяти дней.

Рабдомиолиз — синдром, при котором разрушается мышечная ткань, в результате чего миоглобин попадает в кровеносную систему. Это может привести к почечной недостаточности и смерти. Рабдомиолиз может быть спровоцирован травмами, инфекциями и даже переутомлением после тренировки.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!