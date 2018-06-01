Спорт
 
Последние новости
Раскрыто вероятное имя пропавшего в Афганистане 30 лет назад советского летчика
Японец облачился в мини-юбку и ударил ребенка
США поторопят Германию с размещением своих ракет
Мужчина случайно превратил собаку в чудовище и стал знаменит
Украина останется без водки
Москве напророчили нестабильный июнь  
Британских школьников заставили питаться халяльной едой
Более тысячи россиянок подверглись обрезанию на Северном Кавказе
Россию предложили залить бензином
Новости партнеров

«Реалу» потребуются десятки миллионов евро на замену Зидану

Перейти в «Мою Ленту»

Лондонский «Тоттенхэм» потребует у «Реала» 48,5 миллиона евро, если мадридский клуб попробует переманить главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает The Times.

По информации британского издания, именно эта сумма прописана в контракте аргентинского специалиста в качестве отступных. Новое соглашение с «Тоттенхэмом» он подписал 24 мая, оно рассчитано до 2023 года.

31 мая главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба. Француз на пресс-конференции объяснил, что после трех успешных сезонов не смог найти мотивацию продолжать работать с командой. По информации AS, Зидан покинул свой пост из-за проблем с продлением контракта нападающих Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

В тот же день СМИ определили круг претендентов на место французского специалиста. В него, помимо Почеттино, вошли кандидатуры главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, Юргена Клоппа из «Ливерпуля», экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера и бывшего игрока «сливочных» Гути.

Почеттино работает в «Тоттенхэме» с 2014 года. В сезоне-2017/2018 команда под его руководством заняла третье место в чемпионате Англии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mauricio Pochettino keeps options open but Real Madrid would have to pay Spurs £42m
Зидан покинул «Реал» из-за Роналду
Назван преемник Зидана в «Реале»
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня

Погнали лысого

На самом деле, Зидан ушел сам. «Реалу» будет тяжело
15:47Сегодня

Зидан променяет «Реал» на многомиллионную зарплату

15:2230 мая

РФС продлил сотрудничество с adidas

16:58Сегодня

Российскую олимпийскую чемпионку отказались пускать на Украину

Спорт09:2124 мая

«Молодчик, Саня»

Овечкин — в финале Кубка Стэнли. Это его последний шанс взять трофей
13:31Сегодня

Моуринью захотел футболиста сборной России

14:21Сегодня

Плакаты к чемпионату мира по футболу возмутили украинцев

11:18Сегодня

Проваливший чемпионат мира по хоккею тренер продолжил работу со сборной России

Спорт00:0231 мая

Все идет по плану

Сборная России проиграла Австрии. Команде, даже не попавшей на чемпионат мира
09:5326 мая

Бойца UFC задержали за драку с «обезумевшей фанаткой»

12:03Сегодня

Зидан покинул «Реал» из-за Роналду

08:06Сегодня

Уткин обозвал Черчесова медной статуей

Россия
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
В Facebook нашли способ помочь всем российским детям
«Пять минут — и крыши нет»
Мощнейший ураган застал Россию врасплох и повредил башню кремля
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Более тысячи россиянок подверглись обрезанию на Северном Кавказе
Обманутые дольщики на коленях попросили Путина помочь
Появилось видео взрыва на детском шоу в Иркутске
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Сергей ЛавровЖирный плюс
Дружба с Россией и война с США: Сергей Лавров съездил в Северную Корею
США поторопят Германию с размещением своих ракет
Северная Корея потребовала от США «следить за своим языком»
В США подсчитали затраты на расследование «российского вмешательства»
Китайским школьницам рассказали о способах домогаться мужчин
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Помидор, уходи
Турки готовятся прогнать Эрдогана. Им помогут фанат России и кандидат от народа
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией
Киевляне перекрыли проспект из-за сбитого полицейскими ребенка-велосипедиста
Киев объяснил необходимость «смерти» Бабченко
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Киев уволил консула-«арийца»
Все материалы
Экономика
Вложили по полной
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
Олег ДерипаскаДотации против санкций
В чем суть предложений Дерипаски по спасению энергобизнеса в Сибири
Россию предложили залить бензином
Украина останется без водки
Крупная госкорпорация уволит половину сотрудников
КБ Стрелка преобразит Ташкент
Европа подготовила ответный удар в торговой войне с США
Все материалы
Силовые структуры
Кавказский полдень
Дуэль на табельном, кровная месть и стрельба в баре. Так живут силовики Кавказа
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Задержанных подкидывали к потолку и пытали током из-за кедровых орехов
Грузинского вора в законе избили и лишили титула в Стамбуле за длинный язык
Бывший министр Улюкаев заплатил государству штраф за взятку
Глава московского СК Дрыманов подтвердил свой уход на пенсию
Все материалы
Наука и техника
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Годы насилий и грабежей»
Эта война почти угробила Россию. Из нее сделали сомнительный праздник
Производитель РД-180 признал отставание России от США в ракетных двигателях
«Уралвагонзавод» показал стрельбы «Рыси»
«Центр Хруничева» усохнет
Полет МиГ-31 в стратосфере попал на видео
Все материалы
Спорт
Погнали лысого
На самом деле, Зидан ушел сам. «Реалу» будет тяжело
Зидан променяет «Реал» на многомиллионную зарплату
Российскую олимпийскую чемпионку отказались пускать на Украину
Моуринью захотел футболиста сборной России
Плакаты к чемпионату мира по футболу возмутили украинцев
Проваливший чемпионат мира по хоккею тренер продолжил работу со сборной России
Зидан покинул «Реал» из-за Роналду
Все материалы
Культура
Из России с морковью
Кино недели: от «Красного воробья» до «Историй призраков»
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
Оззи Осборн«Я выжил, и это настоящее чудо»
Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
Темникова раскрыла причину ухода из Serebro
Елена Темникова рассказала об эксплуатации сексуальности в группе Serebro
Никита Михалков объяснил происхождение своих богатств
«Красного воробья» с Лоуренс в роли русской проститутки-шпионки высмеяли в СМИ
Все материалы
Интернет и СМИ
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Бабченко жив. Что происходит?
Убийство оказалось операцией СБУ. Заказчиком объявили российские спецслужбы
Найден способ «убить» любой компьютер силой звука
Три шутки о заднице Ким Кардашьян разозлили пользователей сети
Задержанный на Украине российский журналист попросил защиты у Путина
Восьмилетний мальчик спас незнакомую бабушку и прославился
Все материалы
Ценности
Дети на конфете
Модные бренды заставляют детей пить, курить и купаться в грязи
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Морские котики
Как проводили лето супермодели на райском острове
Наряды героини «Красотки» обрели популярность 28 лет спустя
Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике
Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела
Белла Хадид рассказала правду о своем лице
Все материалы
Путешествия
На траве в дрова
Отчаянные русские вышли на «Олд Траффорд» против англичан и выжили
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Сохраняя традиции, опережая будущее
Шотландский дом The Macallan открыл суперсовременную дистиллерию
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за невыносимо вонючего пассажира
Привычные туалеты исчезнут из российских поездов
Туристов приучат к туалету
Все материалы
Из жизни
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Любитель пластической хирургии лишился паспорта из-за неузнаваемой внешности
Британских школьников заставили питаться халяльной едой
Сын ювелира организовал убийство отца ради многомиллионной страховки
Хирург тайно вырезал британке орган и довел ее до самоубийства
Все материалы
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Машины зомби-апокалипсиса
Шесть автомобилей, внутри которых можно пережить, что угодно
Тест-драйв нового «AMG-Гелика»
Mercedes-AMG G 63: стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?
Прощай, оружие
Тест нового Volkswagen Touareg: огромный планшет в салоне и прощание с внедорожным пакетом
Названы все цены на маленький кроссовер Toyota для России
Внедорожники Jeep лишат дизелей
Для «Ниссана» за полмиллиона долларов сделали кондиционер
Все материалы
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы