Мигрант отомстил начальству за долги, снес кафе и пошел под суд

Житель Челябинской области уничтожил имущество своего начальника, который не выплачивал ему зарплату. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ведомство не уточнило обстоятельства конфликта, отметив лишь, что наемный рабочий — уроженец Узбекистана, а инцидент произошел в 2012 году.

По версии следствия, ночью мужчина пришел на карьер около села Муслюмово, положил в стоявшие там машины покрышки и поджег их. Сгорели два самосвала, автомобиль марки «Соболь», экскаватор и бульдозер. Потом мигрант на погрузчике поехал в село Сычево в нескольких километрах от карьера и там протаранил здание придорожного кафе, где находились два человека, а также две бани, шиномонтаж и трансформаторную будку. Сумма ущерба составила более семи миллионов рублей.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 167 УК («Уничтожение или повреждение имущества»), максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы. Мигрант несколько лет скрывался от следователей. Его задержали в феврале 2018-го, материалы дела переданы в суд.

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