Транспортную инфраструктуру Подмосковья поставили в пример другим регионам

В Московской области внедряются лучшие инновационные практики в области транспортной инфраструктуры и этот опыт необходимо активно перенимать другим регионам, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 1 июня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в координационном совете по развитию транспортной системы Москвы и Мособласти. Мероприятие прошло под руководством Евгения Дитриха.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков в свою очередь отметил, что за последние несколько лет на территории региона весле в эксплуатацию 18 путепроводов.

«Ликвидация одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог путем строительства путепроводов является одним из приоритетных направлений правительства Московской области», — подчеркнул он.

Министр также сообщил, что за пять месяцев этого года смертность на дорогах в результате ДТП сократилась более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017.

18 мая сообщалось, что в течение ближайших пяти лет в Подмосковье планируется построить более 50 новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, восемь из них планируют ввести в эксплуатацию в текущем году.