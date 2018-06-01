Крупная госкорпорация уволит половину сотрудников

Внешэкономбанк (ВЭБ) сократит численность сотрудников вдвое и избавится от парка служебных автомобилей для улучшения финансовых показателей. Об этом в пятницу, 1 июня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, соответствующая программа была разработана при бывшем руководителе ВЭБа Сергее Горькове. «Новый глава ВЭБа Игорь Шувалов решил форсировать эти планы, чтобы сократить издержки», — отмечает издание. Сокращения пройдут в центральном аппарате, также оптимизация коснется и дочерних структур госкорпорации.

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ВЭБ меняет подход к бизнесу и проблемным активам, некоторые функции при этом могут стать избыточными для института развития, отмечают в госкорпорации. Сокращения будут проводиться на уровне 40-50 процентов от штатной численности.

24 мая президент России Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить государственную корпорацию Внешэкономбанк.

Численность сотрудников ВЭБа в 2017 году составила 1,8 тысячи человек. Фонд заработной платы — 7,1 миллиарда рублей. В 2017 году Внешэкономбанк показал рекордный убыток — 287,7 миллиарда рублей.

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