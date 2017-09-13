В России запустят фабрику проектного финансирования

Фабрика проектного финансирования будет запущена в России в 2018 году для перезапуска инвестиционного процесса в стране. Об этом в среду, 13 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Фабрика будет функционировать на базе госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ), отмечает издание. Принципы ее работы уже согласованы со всеми заинтересованными сторонами. «Проектный комитет фабрики (в нем сотрудники ВЭБа, других банков и РФПИ, чиновников нет) будет одобрять инвестиции по четырем направлениям: экспорт, промышленность высоких переделов, инновации, инфраструктура», — отмечает газета.

При этом ставка фабрики будет пониженная, так как Минфин гарантирует инфляцию на уровне четырех процентов. Исходя из текущих доходностей инфляционных облигаций федерального займа и премии за кредитный риск показатель составит 10–10,5 процента годовых, сообщил собеседник издания.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что ВЭБ фактически прекратил выдачу новых кредитов и финансирование большей части текущих проектов.

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ВЭБ может принимать участие в программе проектного финансирования. «Нужно создать на базе институтов развития и, прежде всего, ВЭБа, фабрику проектного финансирования», — сказал глава правительства.

Два года назад ВЭБ столкнулся с необходимостью срочной докапитализации. Его потребности в дополнительном капитале оценили в 1,1 триллиона рублей до 2020 года. Это объяснялось планами правительства использовать ВЭБ для финансирования масштабных проектов уровня Сочи-2014.

В 2014 году банк получил рекордный убыток, который составил 250 миллиардов рублей. Его капитал сократился на треть, до 378,6 миллиарда рублей.