ВЭБу разрешат привлекать во вклады средства компаний

Правительство России одобрило законопроект, который позволит госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) открывать и вести банковские счета юридических лиц, а также привлекать во вклады их средства по решению правительства. Об этом в пятницу, 14 июля, пишет «Коммерсантъ». Поправки в закон «О банке развития» будут внесены в Госдуму на следующей неделе.

Сейчас ВЭБ не вправе привлекать депозиты компаний, а может лишь открывать и вести банковские счета, притом только юрлиц, участвующих в реализации его проектов.

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Проект получил одобрение правительства, однако Банк России выступает против. ЦБ настаивает на четких правилах работы со средствами юрлиц. «Например, ВЭБ сможет привлекать депозиты компаний, попавших под жесткие санкции, с которыми банки опасаются активно работать», — пояснил собеседник издания.

Беспокойство регулятора разделяют и участники рынка, которые опасаются прямой конкуренции с госкорпорацией. «Очевидно, что ВЭБ будет конкурировать по ставкам с крупнейшими госбанками — Сбербанком и ВТБ, то есть привлекать средства на рыночных условиях. ВЭБ — институт развития, который должен финансировать именно развивающиеся проекты, которые пока не способны привлекать финансирование по рыночным ставкам», — отметил главный экономист ПФ «Капитал Евгений» Надоршин.

Внешэкономбанк (ВЭБ) работает на основе специального федерального закона «О банке развития» и не является классическим банком, поднадзорным ЦБ. Госкорпорация не конкурирует с коммерческими кредитными организациями и участвует только в тех проектах, которые не могут получить финансирование частных инвесторов, отмечается на сайте госкорпорации.