ВЭБ устроит распродажу активов на 500 миллиардов рублей

Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует масштабную распродажу активов общей стоимостью 500 миллиардов рублей. Это акции крупнейших российских компаний, торговые центры в Москве и земельные участки. Об этом в четверг, 2 ноября, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Наблюдательный совет ВЭБа может рассмотреть предварительный список активов для продажу уже в декабре, отмечает издание. В него войдут 70 предприятий, каждое из которых стоит не менее одного миллиарда рублей.

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Источники сообщили, что ВЭБ, в частности, планирует распродать все проекты в сфере недвижимости: Rose Group, офисно-торговый комплекс «Новинский пассаж» на Новинском бульваре и проект комплекса площадью 317 тысяч квадратных метров на месте часового завода «Слава».

В июле правительство России одобрило законопроект, который позволит ВЭБу открывать и вести банковские счета юридических лиц, а также привлекать во вклады их средства по решению правительства.

Два года назад ВЭБ столкнулся с необходимостью срочной докапитализации. Его потребности в дополнительном капитале оценили в 1,1 триллиона рублей до 2020 года. Это объяснялось планами правительства использовать ВЭБ для финансирования масштабных проектов уровня Сочи-2014. Кроме того, в 2016 году госкорпорация потратила 100 миллиардов рублей на докапитализацию дочерних структур.

В 2014 году банк получил рекордный убыток, который составил 250 миллиардов рублей. Его капитал сократился на треть, до 378,6 миллиарда рублей.