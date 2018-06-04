Российский экстремал поделился подробностями выживания после прыжка

Режиссер Антон Калюжный поделился подробностями своего падения в вингсьюте во время съемок фильма о бейсджампинге. Запись опубликована на YouTube-канале LAVA 1 июня.

В видеоинтервью мужчина рассказал о своем неудачном прыжке, из-за которого он получил тяжелые травмы, потерял три литра крови и чуть не распрощался с жизнью. «Я испытывал ощущения нечеловеческой боли. Вытерпеть это все достаточно сложно, но я боролся как мог», — добавил бейсджампер.

По словам Калюжного, после случившегося друзья позвонили его матери и сообщили, что он не выживет. «Для мамы это было очень серьезно, она частично потеряла память и до сих пор с этим живет», — вспоминает режиссер.

Кадры падения Антона Калюжного заснял второй воздушный оператор, и они тоже попали в ролик. Полное видео на YouTube посвящено выжившим в катастрофах и также включает в себя интервью с фотографом и тревел-блогером Сергеем Долей, который поделился подробностями авиакатастрофы, произошедшей 9 мая 2012 года в Индонезии.

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