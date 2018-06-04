Продырявленный бревном насквозь белорус сделал селфи

В Белоруссии местный житель, совершавший полет на паратрайке (модификация параплана), потерпел крушение и при падении получил серьезную травму плеча. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает Naviny.by.

Инцидент произошел 2 июня. Парапланерист Иван Красовский потерпел крушение в Минском районе недалеко от деревни Лошаны. В белорусском МЧС сообщили, что мужчина получил «травму плеча», не конкретизируя степень тяжести повреждения. Также в ведомстве предположили, что крушение аппарат мог потерпеть из-за того, что у него оборвалась стропа.

Позже выяснилось, что плечо мужчины насквозь пробило бревно. Фото пострадавшего, в том числе и сделанные им самим, были опубликованы в Facebook.

Фото: АкРАсила / Facebook 1 /2

Доставленного в больницу мужчину прооперировали и извлекли кусок дерева из его тела. Медики указали, что жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды не были задеты. Состояние Красовского оценивается как удовлетворительное.

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