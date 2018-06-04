«Газпром» приступил к увольнениям

«Газпром» в течение года собирается сократить половину сотрудников Wingas, «дочки» концерна в Германии, сообщает «Интерфакс».

В Wingas работают 443 человека, а в ближайшие полгода-год могут быть уволены 200-250 человек, отмечает агентство.

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В прошлом году «Газпром» сократил численность персонала немецкого дочернего предприятия Gazprom Germania GmbH с 264 до 168 человек. В 2018 году также в самой группе Gazprom Germania ожидаются сокращения 40-70 человек.

Wingas создана «Газпромом» и BASF в 1990 году. Компания занималась реализацией российского газа в Европе. «Газпром» выкупил долю BASF в Wingas в 2015 году. В 2016 году Wingas нарастил продажи на 26 процентов, до 794,3 миллиарда киловатт-часов (77 миллиардов кубометров). При этом выручка снизилась на 9,5 процента, до 13 миллиардов евро.

21 мая нефтегазовый аналитик Sberbank CIB Александра Фэк представил отчет, в котором говорилось, что госкорпорация «Газпром» управляется в интересах собственных подрядчиков, а не ради получения коммерческой выгоды. В частности, главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству трех экспортных газопроводов — «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток» — были названы «Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз». При этом капиталовложения в вышеназванные проекты аналитик Sberbank CIB оценил как низкорентабельные.

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