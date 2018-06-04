Старый «Москвич» продадут за восемь миллионов рублей

На сайте «Юла» появилось объявление о продаже автомобиля «Москвич Иван Калита» 1999 года выпуска.

Согласно объявлению, на данный момент машина находится в Санкт-Петербурге. Автомобиль был полностью отреставрирован конструкторским бюро Смирнова и дополнительно оснащен мигалками по желанию заказчика. «От ретростарины до концептов будущего!» — пишет автор публикации.

По его словам, «Иван Калита» изначально создавался для нужд правительства Москвы, возглавляемого Юрием Лужковым, и был получен непосредственно из гаража администрации города.

Пробег полноприводного четырехдверного седана составляет одну тысячу километров, объем двигателя — два литра, мощность — 145 лошадиных сил.

Синий «Москвич» выставлен на продажу по цене восемь миллионов рублей.

В мае в Петербурге объявили о продаже автомобиля ГАЗ-21 «Волга», изготовленного специально для президента России Владимира Путина. Согласно объявлению, в 2004 году завод ГАЗ выпустил три такие машины. Две из них находятся в собственности президента, а третью — черную «Волгу» — обнаружили в Ленинградской области.

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