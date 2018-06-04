Наука и техника
 
Последние новости
Россия осталась без одной из бед
США потребовали от Китая пересчитать расстрелянных 29 лет назад студентов
Ким Кардашьян бесплатно раздаст свой товар
Актер и музыкант Тимур Миргалимов найден мертвым
Россиянку из руководства «Челси» унизил тренер-сексист
«Газпром» даст строителям «Турецкого потока» миллиарды евро
Подруги детства из Великобритании оказались родными сестрами
Дутерте обменял книгу о сексе в церкви на поцелуй
Александру Друзю рассекли бровь клюшкой для гольфа
Новости партнеров

На Украине испытали пожирающую саму себя ракету

Перейти в «Мою Ленту»

Международная группа ученых из Великобритании и Украины разработала ракету-«аутофаг», которая во время запуска начинает «пожирать» себя, снижая массу несущего элемента. Такая конструкция позволит снизить стоимость запуска небольших спутников. Успешные испытания прототипа проведены в украинском Днепре. Статья исследователей опубликована в Journal of Spacecraft and Rockets. Об этом сообщает издание Science Alert.

Для вывода небольших спутников и успешной коммерциализации низкой орбиты необходимо снизить цену запуска в космос килограмма полезного груза. Для решения этой проблемы космические агенства и частные аэрокосмические компании, например SpaceX, рассматривают такие возможности, как использование многоразовых или одноступенчатых ракет-носителей.

В современных ракетах масса топлива и содержащих его резервуаров многократно превосходит полезную нагрузку, а при попытке уменьшить общий вес аппарата, объем горючего падает быстрее, чем вес ракеты. В результате у маленьких ракет недостаточно топлива для выхода на расчетную орбиту.

Основная часть прототипа ракеты-«аутофага» состоит из двух расходных компонентов: твердотопливного стержня в виде цилиндра (изготовленного из пластика) и окислителя внутри него. Стержень вводится в горячий двигатель, где твердое тело и окислитель испаряются, превращаясь в газ, который используется для создания тяги. Твердое топливо, таким образом, образует тело ракеты, а двигатель во время запуска будет продвигаться к основанию стержня, постепенно «съедая» его. При этом дросселирование (изменение величины тяги) достигается через изменение скорости ввода стержня в двигатель.

Таким образом, во время запуска «аутофагия» обеспечивает большую грузоподъемность ракеты и делает необязательным использование ступеней, которые могли бы стать космическим мусором.

Исследователи провели испытания прототипа в лаборатории в украинском Днепре, поддерживая исправную работу двигателя в течение 60 секунд. Команда надеется, что в скором времени ей удастся произвести испытательный пуск полноценной ракеты-«аутофага».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
This New Type of Rocket Eats Itself While Taking Off, And We Want It ASAP
Названы сроки испытания российской многоразовой космической ракеты
Индия снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0314 мая
F-35 Lightning II

Смерть с небес

Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
15:29 3 июня

Индия снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету

20:46 1 июня

Опровергнута популярная гипотеза о Вселенной

07:00Сегодня

Назван новый способ продлить жизнь

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
19:55 1 июня

Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже

00:1629 мая

В США назвали уязвимость F-22 и F-35 перед Россией

04:33Сегодня

Названы сроки испытания российской многоразовой космической ракеты

Наука и техника00:08 1 июня

На бойню!

Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
16:11 1 июня

Производитель РД-180 признал отставание России от США в ракетных двигателях

07:1824 мая

Объяснено загадочное исчезновение древних американцев

01:15Сегодня

SpaceX отложила первый туристический полет на Луну

Россия
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»
Его букеты покупали боевики и федералы, а его самого хотели убить
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
В России началась шестидневная рабочая неделя
Получивший iPhone за вопрос Путину школьник пожаловался на нерешенную проблему
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
Раскрыты неизвестные факты из биографии бывшего вице-президента России
Поклонская обозвала потомков Романовых «сыновьями лейтенанта Шмидта»
Все материалы
Мир
Расстреляли — и хорошо
Они захотели свободы. Коммунизм смог дать им только смерть
Датчане попросили не лишать мальчиков крайней плоти
США потребовали от Китая пересчитать расстрелянных 29 лет назад студентов
Полицейский открыл стрельбу в Берлинском соборе
Дутерте обменял книгу о сексе в церкви на поцелуй
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский бунт
Школьная поножовщина вывела на улицы тысячи людей. Они требуют смены власти
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Украинские военные назвали причину предельно низкого полета Су-25 над пляжем‍
Су-25 пролетел в десяти метрах над украинским пляжем
Украинский чиновник оправдал экономию на онкобольных фразой «они все умрут»
Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией
К посольству России в Киеве принесли гробы
Все материалы
Экономика
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
Олег ДерипаскаДотации против санкций
В чем суть предложений Дерипаски по спасению энергобизнеса в Сибири
Вложили по полной
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
«Газпром» даст строителям «Турецкого потока» миллиарды евро
Россия осталась без одной из бед
Кудрину расширят полномочия для проверки расходов
Ротшильды решили помочь Дерипаске
Все материалы
Силовые структуры
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
Петербургский чиновник порвал в суде паспорт в надежде избежать ареста
Водитель и кондуктор маршрутки похитили пассажира после драки
Задержанных подкидывали к потолку и пытали током из-за кедровых орехов
Российский главврач оказался любителем детского порно
Все материалы
Наука и техника
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Индия снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету
Назван новый способ продлить жизнь
Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже
Названы сроки испытания российской многоразовой космической ракеты
Все материалы
Спорт
Всему голова
Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь
На чемпионате мира среди «сепаратистов» выступила команда с Украины
Россиянку из руководства «Челси» унизил тренер-сексист
Предложенные за футболиста сборной России миллионы сочли оскорблением
Чемпион РФПЛ поведал о расизме и сумасшедших фанатах в России
Украинский теннисист захотел задушить всех русских
Безопасность Роналду в России обеспечат десантник и боец ММА
Все материалы
Культура
«В центре всего — любовь»
Годар любит кошек, собак и кофе — и не заморачивается
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
Обароченные дети
Война полуголых подростков, Иисус в аэропорту и мопс-осьминог в работах AES+F
Поклонники забили тревогу из-за исхудавшего в России Джонни Деппа
Актер и музыкант Тимур Миргалимов найден мертвым
В Москве и Петербурге покажут «Лоуренса Аравийского»
По мотивам секс-похождений Вайнштейна снимут фильм ужасов
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
СБУ ответила на обвинения в вербовке журналистки
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
Журналистка рассказала о попытке СБУ завербовать ее
Самбурская объяснила синяки на лице и призналась в говноактерстве
Все материалы
Ценности
Узбекская Пэрис Хилтон
Она стала популярнее отца и попала за решетку
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Все лучшее
День защиты детей — хороший повод раскошелиться для родителей
Наряды героини «Красотки» обрели популярность 28 лет спустя
Феминистки добрались до несовершеннолетних мальчиков
Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела
Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Женщина-пилот посадила самолет на шоссе в час пик и попала на видео
На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости
На траве в дрова
Отчаянные русские вышли на «Олд Траффорд» против англичан и выжили
Все материалы
Из жизни
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Дары жизни
Загадочные места и немного магии: май глазами обычных людей
Беременная клиентка напала с бутербродом на работников закусочной
Приговоренный к смерти не дождался казни и покончил с собой
Рак выбрался из кастрюли, оторвал себе клешню и спасся
Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
Все материалы
Самые популярные машины в 28 странах Европы
Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году
Интернет-мобили Яндекса
Репортаж: как Яндекс.Авто будет помогать при обгоне и развлекать в дороге пассажиров?
Гангнам-стайл: Тест премиального седана Genesis G70
Достоин ли кореец бороться с «трешкой» BMW, C-классом и Audi A
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Самый дорогой автомобиль в мире продали за 4 миллиарда рублей
Универсал Ford Mondeo превратили в дровяную печь для пиццы
Для «Ниссана» за полмиллиона долларов сделали кондиционер
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы