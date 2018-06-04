В Москве назвали маразматической угрозу потерять Санкт-Петербург из-за Эстонии

Член Совета Федерации Евгений Серебренников прокомментировал угрозу потери Санкт-Петербурга, озвученную экс-президентом Эстонии. Слова сенатора приводит РБК. Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности назвал заявление Тоомаса Хендрика Ильвеса маразматическим.

«Что здесь можно сказать? Мне кажется, что это разговор слепого с глухим, разговор каких-то маразматиков. [Эти разговоры] не то что комментировать нельзя, воспаленный ум не может принять подобие такого», — рассказал Серебренников.

В понедельник, 4 июня, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью изданию «Европейская правда» заявил, что Россия может лишиться нескольких городов, включая Санкт-Петербург, если решится атаковать Эстонию.

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — заявил Ильвес «Европейской правде».

Он также добавил, что верит в возможные изменения политики России, которые сделают ее безопасной для соседей. Ильвес заметил, что угрозы нападения со стороны России сейчас нет, что «является преимуществом членства [Эстонии] в НАТО».

Ильвес был президентом Эстонии на протяжении десяти лет — с 2006 по 2016 год.

Эстония стала членом НАТО в 2004 году. Таким образом, потенциальное нападение на Эстонию, в соответствии со статьей 5 Устава НАТО, будет квалифицировано как нападение на весь альянс.

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