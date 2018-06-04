Объекты Urban Group достроят по изначальным проектам

4 июня на площадке Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства состоялась первая встреча с представителями инициативных групп дольщиков подмосковного застройщика Urban Group, сообщили «Ленте.ру» в Фонде защиты прав граждан.

Во встрече приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Александр Плутник, министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, председатель совета директоров компании «РК-Строй» Артем Кузнецов и заместитель генерального директора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Алексей Ниденс.

Александр Плутник рассказал дольщикам, что в настоящее время внешними аудиторами Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства проводится аудит по всем объектам и компаниямUrban Group. Аудит установит степень готовности объектов и наличие средств, привлеченных от граждан, на счетах компании для продолжения строительства. «Нам предстоит изучить ситуацию по каждому адресу, по каждому дому», — подчеркнул гендиректор фонда.

Аудит будет завершен и через 2-3 месяца строительство объектов Urban Group будет возобновлено. «Предстоит сложная работа, но мы знаем, как ее выполнить. Все обязательства перед гражданами будут выполнены», — сказал Александр Плутник. По его словам, для решения восстановления прав дольщиков будут использованы компетенции компании «РК-Строй» (в настоящее время входит в группу компаний ДОМ.РФ), который занимался достройкой проблемных объектов ГК «СУ-155».

При этом планов по изменению проектов и концепций в ходе достройки объектов у Фонда дольщиков нет. «Мы собираемся достраивать объекты в соответствии с проектными декларациями, которые существовали на тот момент, когда люди приобретали жилье», — сказал Александр Плутник.

Вся социальная инфраструктура будет достроена в том объеме, который утвержден, рассказал Никита Стасишин. «Кварталы нестандартные с интересными планами развития территории, которые формировались и разрабатывались профессиональными урбанистами. При достройке объектовых необходимо не потерять ту уникальность проектов, за которую граждане заплатили деньги», — сказал он.

Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев добавил, что в областной минстрой уже поступил ряд поручений от губернатора области Андрея Воробьева. «Регион берет на себя поддержку в достройке жилых комплексов группы компаний. Будем взаимодействовать с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Достройка объектов будет происходить в соответствии с действующим законодательством», — сказал он.