ДОМ.РФ ожидает рост ипотечного рынка

По предварительной оценке ДОМ.РФ, в апреле продолжился рост ипотечного рынка: за месяц выдано ипотечных кредитов на сумму около 250 миллиардов рублей, что в 1,7 раза выше уровня апреля 2017 года. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на сессии «Технологии жилья» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По данным Банка России, в первом квартале 2018 года выдано 299,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 582 миллиарда рублей. Это на 68 процентов больше, чем в первом квартале 2017 года, в количественном выражении и на 81 процент — в денежном. Около 15 процентов от общего объема выдачи ипотеки составляет рефинансирование. За его вычетом «новой» ипотеки выдано на сумму около 500 миллиардов рублей (плюс 55 процентов к первому кварталу 2017 года). Рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, отмечает Плутник.

По данным Банка России, на конец первого квартала 2018 года ставки по ипотеке вплотную приблизились к отметке в 9,5 процента: по кредитам на новостройки ставка выдачи в марте составила 9,54 процента (минус 1,8 процентного пункта к марту 2017 года), а на приобретение готового жилья на вторич­ном рынке — 9,68 процента (минус 2,18 процентного пункта). Динамика дальнейшего снижения ставок будет зависеть от траектории снижения ключевой ставки. По оценкам ДОМ.РФ, уже во втором полугодии 2018 года ставки по ипотеке упадут ниже отметки в 9 процентов. При стабилизации макроэкономических условий и возврате к последовательному снижению уровня ставок в экономике в четвертом квартале 2018 года ставки по ипотеке могут достигнуть 8-8,5 процента.

ДОМ.РФ прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся в 2018 году до уровня 2,5-2,8 триллиона рублей.