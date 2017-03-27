В России впервые создадут мультсериал о бадминтоне

Национальная федерация бадминтона России (НФБР) и продюсерский центр «ВГИК-Дебют» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого вторая сторона разработает первый отечественный спортивный мультсериал «Бадминтон». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соглашение было подписано председателем совета НФБР Андреем Антроповым и генеральным директором «ВГИК-Дебюта» Федором Поповым. Как отмечается в заявлении, договор должен «содействовать приобщению детей и молодежи к спорту, популяризации бадминтона как массового и доступного вида спорта, пропаганде здорового образа жизни и сохранению российских спортивных традиций».

Авторами мультсериала стали Роман Сафаров и Дмитрий Некрасов, выпускники Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. Главные герои: мальчик Максим, девочка Соня, волшебный Волан и говорящая Ракетка — расскажут детям о бадминтоне.

В ноябре 2016 года Антропов рассказал о том, что в Одинцовском районе Московской области появится Академия бадминтона. Строительством комплекса займется Urban Group в мае 2018 года в городе-событии Лайково, окончание работ запланировано на сентябрь 2020 года.

