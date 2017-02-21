Национальная федерация бадминтона России выбрала председателя

Многократный чемпион России и СССР Андрей Антропов выбран председателем совета Национальной федерации бадминтона России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конференция, на которой состоялись выборы, прошла 19 февраля в Москве. Антропов был единственным кандидатом на пост. На мероприятии также была утверждена и принята новая редакция устава НФБР.

Кроме того, на конференции было принято решение о выдвижении президента НФБР Сергея Шахрая на очередной, третий срок, в совет Мировой федерации бадминтона (BWF).

В воскресенье, 19 февраля, сборная России по бадминтону проиграла Дании в финале чемпионата Европы среди смешанных команд.