Спорт
 

Национальная федерация бадминтона России выбрала председателя

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Андрей Антропов
Андрей Антропов

Многократный чемпион России и СССР Андрей Антропов выбран председателем совета Национальной федерации бадминтона России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конференция, на которой состоялись выборы, прошла 19 февраля в Москве. Антропов был единственным кандидатом на пост. На мероприятии также была утверждена и принята новая редакция устава НФБР.

Кроме того, на конференции было принято решение о выдвижении президента НФБР Сергея Шахрая на очередной, третий срок, в совет Мировой федерации бадминтона (BWF).

В воскресенье, 19 февраля, сборная России по бадминтону проиграла Дании в финале чемпионата Европы среди смешанных команд.

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