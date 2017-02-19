Сборная России по бадминтону проиграла Дании в финале ЧЕ среди смешанных команд

Сборная России проиграла команде Дании в финале чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд в польском Любине. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу датчан. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Иван Созонов и Екатерина Болотова в миксте уступили Йоахиму Фишеру Нильсену и Кристине Педерсен (22:24, 10:21), Евгения Косецкая проиграла Лине Кьярсфельдт (15:21, 15:21), а Анатолий Ярцев не сумел одолеть Андерса Антонсена (7:21, 8:21).

Сборная России впервые добрались до финала чемпионата Европы. Ранее российские бадминтонисты четыре раза выходили в полуфинал и становились бронзовыми призерами соревнований — в 2009, 2011, 2013 и 2015 годах.