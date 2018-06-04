Россия осталась без одной из бед

Самые худшие дороги в мире находятся в Мавритании. Такие данные приводятся в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global competitiveness Index 2017–2018), опубликованном на сайте Всемирного экономического форума (World economic forum).

В тройке стран с самыми худшими дорогами оказались также Демократическая Республика Конго и Гаити. На 130-й строке рейтинга из 137 позиций оказалась Украина, но качество дорог в этой стране улучшается, отмечается в докладе.

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Россия обогнала Зимбабве и Казахстан и заняла 114-е место, уступив Бурунди и Бенину. Российские дороги также имеют тенденцию к улучшению, полагают авторы доклада.

Десятку стран с лучшими в мире дорогами возглавили Объединенные Арабские Эмираты, за ними следуют Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия и Австрия. Десятое место заняли США.

В конце мая принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала о том, что правительство решило перевести более 17 тысяч километров региональных дорог в России в статус федеральных, чтобы отремонтировать их.

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. В числе поручений — довести до нормативного состояния половину дорог в стране. На дорожное строительство власти планируют выделить более восьми триллионов рублей.

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