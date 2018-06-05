Мексика ополчилась на свиней из США

Власти Мексики подготовили собственный ответ в торговой войне против США — государство намерено ввести 20-процентные пошлины на американскую свинину. Об этом во вторник, 5 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Неделей ранее глава мексиканской ассоциации производителей свинины Эриберто Эрнандес уже анонсировал эти меры по борьбе с США, тогда же он отмечал, что подобные меры обсуждаются вместе с министром экономики страны Ильдефонсо Гуахарадо.

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Особое внимание глава ассоциации уделил свиным лопаткам и ножкам, импорт которых в Мексику составляет до 90 процентов всего рынка. Пошлины же планируют ввести на все свиные продукты — как свежие, так и замороженные. Всего импорт свинины из США оценивается примерно в 1,07 миллиарда долларов в год.

Официально деталей ответных ограничительных мер мексиканское правительство не объявляло. На запрос агентства власти Мексики также пока не ответили. Сам Эрнандес поддерживает торговые ограничения против американских производителей, так как уверен, что потребитель в конечном итоге не пострадает в связи с тем, что «альтернатив США слишком много».

Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий для своих союзников и торговых партнеров с 1 июня 2018 года, против других стран ограничения начали работать еще раньше. Американские власти рассчитывали, что смогут договориться, однако переговоры зашли в тупик, после чего президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины против европейских стран, Канады и Мексики.

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