Командующий ВМС Украины обозначил «точку невозврата»

Если Украина не найдет средств на строительство корвета «Владимир Великий», военному судостроению страны грозит прохождение «точки невозврата», заявил командующий украинскими Военно-морскими силами (ВМС) вице-адмирал Игорь Воронченко в эфире «Інше.ТВ». Видеозапись выступления доступна в YouTube.

«Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих», — сказал Воронченко.

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Командующий добавил, что в отрасли задействованы около девяти тысяч человек и порядка 200 предприятий, а также зарубежные партнеры, которые ждут «зеленый свет». «Как угодно, но 1 миллиард 361 миллион гривен (примерно 51 миллион долларов — прим. «Ленты.ру») сдайте на флот», — обратился вице-адмирал к украинским нардепам и президенту.

Строительство первого корабля проекта 58250 «Владимир Великий» началось в 2011 году. Планировалось, что оно завершится в 2012-м, однако сроки неоднократно сдвигались. В 2017-м сообщалось, что спуск первого корабля на воду произойдет в 2022 году. Запланировано строительство четырех корветов этого проекта.

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