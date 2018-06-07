Россиянин за одну ночь попытался изнасиловать трех женщин и потерпел фиаско

В Москве задержали 23-летнего молодого человека, пытавшегося изнасиловать трех женщин, но им удалось от него отбиться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении СК в четверг, 7 июня.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 июня на территории Можайского района Москвы мужчина совершил три нападения на незнакомок. Женщины оказали ему активное сопротивление, но у одной из них подозреваемый отобрал телефон.

Во время допроса молодой человек признал вину и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

30 апреля сообщалось о розыске мужчины, который изнасиловал в метро двух женщин. Инциденты произошли на станциях «Свиблово» и «Сокольники». Оба раза жертвы оставались одни в вагоне в позднее время. Насильник подсаживался в тот же вагон, запирал его специальным ключом и нападал на женщин, а потом убегал.

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