Расследование массового изнасилования россиянки с аутизмом возобновили

В Северной Осетии возобновлено уголовное дело об изнасиловании девушки с расстройством аутистического спектра. Постановление о прекращении расследования отменил заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Борис Карнаухов. Он назначил другого следователя, сообщила «Ленте.ру» мать потерпевшей Залина Дудуева.

7 мая следствие, изучив материалы дела, согласно которым на протяжении четырех месяцев бывшие одноклассники, соседи и другие мужчины Владикавказа вступали с девушкой в половую связь без ее согласия, пришло к выводу, что «никаких данных» о совершении в отношении девушки сексуального насилия «не установлено»: молодые люди якобы не знали о психическом расстройстве девушки — все было по взаимному согласию. Соответствующее постановление получила адвокат пострадавшей Ольга Карачева. Она обжаловала решение.

«Согласно проведенной в рамках следствия экспертизе установлено, что девушка имеет особенности психического развития. Мы считаем, что именно эти особенности как раз и делают ее уязвимой для других людей и облегчают возможность совершения преступления. Состояние ее здоровья фактически использовали против нее, поскольку в постановлении следователь сделал вывод о том, что она не давала правдивых показаний, в том числе, из-за ее психического состояния», — рассказала она «Ленте.ру».

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В феврале 2017 года Дудуева была вынуждена уехать с несовершеннолетними сыновьями (с расстройствами аутистического спектра) из Владикавказа в Москву — одному из них потребовалась экстренная госпитализация. Она попросила навещать дочь близкую подругу и сотрудников опеки, поскольку родственников у женщины нет, а муж бросил ее, когда узнал о болезни сыновей. Она ежедневно звонила дочери, но та ничего не рассказывала, поскольку не умеет жаловаться. Когда Дудуева в июне вернулась, она увидела сломанную мебель, разбросанные по всей квартире использованные презервативы, окурки и бутылки. Дочь плакала и не могла рассказать, что произошло, а затем написала на листке бумаги, что на протяжении четырех месяцев ее насиловали одноклассники, знакомые и соседи — если она отказывалась, ее били. В телефоне остались все сообщения от молодых людей, который они несколько раз пытались выкрасть.

По данным радиостанции «Свобода», в материалах уголовного дела говорится о том, что девушку заставляли обслуживать до восьми мужчин сразу, а некоторые приводили своих друзей к потерпевшей и брали с них деньги за секс с ней. На одном из допросов следователь спросил Дудуеву: «Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?» После многочисленных угроз женщина была вынуждена уехать с детьми к знакомым, затем переехала в монастырь. Министерство труда и социального развития республики отказалось выделить ей другую квартиру взамен той, где устроили притон, а также запретили продавать ее.

«Дочь просит: мама, увези меня отсюда, хотя до конца не понимает всего, что с ней произошло. Мне же просто очень страшно за будущее своих детей, потому что я понимаю: не будет меня — не будет и их», — рассказала она изданию.

1 марта женщина объявила голодовку и весь день простояла возле здания правительства Северной Осетии во Владикавказе. После этого уполномоченный по правам ребенка республики Артур Кокаев пообещал направить ей 100 тысяч рублей на ремонт квартиры.

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