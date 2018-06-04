Россиянка получила срок за ложное обвинение в изнасиловании

Суд Невинномысска приговорил 26-летнюю жительницу города к шести месяцам условного заключения за ложное обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Ставрополе».

По данным издания, женщина оболгала своего знакомого из-за ревности. 26 января она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Для того чтобы быть более убедительной, она разорвала свою одежду и нанесла себе некие травмы, характер которых не уточняется.

После нескольких экспертиз выяснилось, что женщина оклеветала знакомого. Она призналась в этом и пояснила, что сделала это, потому что ревновала мужчину к другим девушкам.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о всплеске домашнего насилия. По его словам, причиной правонарушений стала декриминализация домашних побоев в прошлом году.

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