Умер разработчик самолета «Руслан»

Умер советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» Виктор Толмачев. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Алексея Рогозина.

По его словам, инженер скончался на 84-м году жизни после тяжелой болезни.

Виктор Толмачев родился в 1934 году в Курске и с детства занимался конструированием авиамоделей. Он окончил Харьковский авиационный институт, с 1964 года работал в КБ «Антонов», начав с должности инженера-конструктора. Впоследствии он участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии «Ан» и их модификаций. В 1986-1992 годах он был главным конструктором грузовых самолетов Ан-124 «Руслан» и «Ан-225» «Мрия» (тяжелых дальних транспортных самолетов для перевозки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, десантных воздушных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники).

С 1991 года Толмачев был техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр».

В начале июня стало известно, что Россия рассматривает возобновление производства Ан-124 «Руслан» под новым брендом, однако на Украине заявили о невозможности его производства на российской территории.

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