В России рассказали о планах производства «Русланов» под новым брендом

В России могут модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его выпуск под другим брендом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

«По всем международным правилам мы должны нести эту марку — Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этом самолете. А изменения сейчас будут вноситься. И он пойдет уже под другим брендом. Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. База Ан-124, но практически это будет другой самолет», — пояснил он.

2 июня командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов рассказал, что руководство страны рассматривает вопрос о возобновлении производства Ан-124. «Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый. Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Мы, честно сказать, были бы рады, если бы это состоялось», — сказал он, добавив, что в новых «Русланах» заинтересовано не только военное ведомство, но и российские гражданские авиакомпании.

Всего с момента появления первого «Руслана» было создано 55 Ан-124. Основными эксплуатантами являются Россия и Украина. Производство «Русланов» в России было остановлено в 2004 году.

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