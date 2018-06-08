Иран сознался в ракетном обстреле Израиля

Иран признал, что в начале мая нанес ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщает информационный портал Rotter.net со ссылкой на заместителя командующего иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Салами.

В ходе той атаки было выпущено 20 ракет. Военачальник добавил, что у Ирана на вооружении имеется еще 100 тысяч ракет, которыми может быть атаковано еврейское государство.

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«Для израильских властей то, что огонь с территории Сирии открыли именно иранские вооруженные силы, не является сюрпризом, — пишет портал. — Это официальное заявление объясняет, какими способами Иран самоутверждается на международной арене».

Израильские военные ночью 10 мая атаковали военные объекты иранских сил на территории Сирии, отвечая таким образом на обстрел своих позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня.

По данным Минобороны России, налет с использованием истребителей F-15 и F-16 длился два часа, за это время израильтяне запустили 60 авиационных ракет, а также 10 тактических класса «земля — земля». Атаке подверглись различные районы Сирии, в которых дислоцированы иранские силовики и средства сирийской противовоздушной обороны.

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