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Матвиенко посетила научные лаборатории компании BIOCAD в Петербурге

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 8 июня посетила научные лаборатории и производство биотехнологической компании BIOCAD, расположенные в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (ОЭЗ, площадка «Нойдорф»). Вместе с делегацией, состоящей из представителей петербургского химико-фармацевтического кластера, глава верхней палаты российского парламента ознакомилась с последними разработками компании в научных лабораториях и осмотрела производственный комплекс по выпуску препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний биотехнологической компании. Об этом сообщили «Ленте.ру» в BIOCAD.

Валентина Матвеенко оценила масштаб проводимых в лабораториях BIOCAD разработок, а также провела мини-совещание с представителями петербургского кластера. «Мы видим, что в Петербурге сложился один из самых сильных кластеров, сложился самым естественным образом, поскольку здесь и развитые медицинские и диагностические учреждения, образовательные структуры, пациентские организации», — отметила она. «Особенно отрадно было видеть как вы взаимодействуете друг с другом, создаете партнерства, организовываете кафедры и магистерские программы. Пример компании BIOCAD показал нам, как молодая компания, не имеющая многовековой истории, в короткий срок может выйти на уровень инновационного производства. У нашей страны большой потенциал, пока еще до конца нереализованный, стать ведущим игроком на мировом фармацевтическом рынке», — подчеркнула Матвиенко.

В компании при этом отметили, что в период своего губернаторства Валентина Матвиенко пригласила биотехнологическую компанию участвовать в петербургском фармкластере. Со временем головной офис BIOCAD переехал в Санкт-Петербург, а на территории ОЭЗ началось строительство R&D центра и производственного комплекса.

«Вы правы, мы не действуем в терминах конкурентной борьбы, скорее, в духе решения коллективных задач», — рассказал генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов. «И первой задачей для нас является обеспечить российских пациентов эффективными препаратами, обеспечить их безопасность и независимость от поставок иностранных компаний. Безусловно, мы говорим о препаратах, прежде всего, высокого качества и по более низкой цене, чем нам предлагают наши зарубежные партнеры. Такое производство, безусловно, требует инвестиций. В разработку препаратов и обновление производственных и исследовательских мощностей мы ежегодно вкладываем около 20 процентов от продаж. В ближайшие годы мы выйдем на показатель в 10 миллиардов рублей. Но при этом мы рассчитываем и на поддержку со стороны государства, на обеспечение преференциями отечественных производителей полного цикла», — сказал он.

После экскурсии главы компаний BIOCAD, Герофарм, Генериум, Нанолек, Полисан, АО ОЭЗ «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета за круглым столом обсудили состояние отрасли, основные тенденции развития петербургского фармацевтического кластера, подвели итоги своей деятельности. У каждой из компаний есть значительные достижения за последнее десятилетие, которыми они поделились с Валентиной Матвиенко.

Ранее, в 2014 году, R&D центр в Особой экономической зоне посещали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а в 2016 году президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

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