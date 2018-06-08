Боец отправил подростка в кому за нецензурные песни под гитару

В Омске разыскивается мужчина, ударивший подростка, в результате чего пострадавший впал в кому. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел вечером 24 мая возле здания автовокзала. «Неизвестный мужчина во время ссоры из-за незначительного повода нанес один удар кулаком в лицо 17-летнему подростку, который, упав навзничь на асфальт, получил тяжелую черепно-мозговую травму и в настоящее время находится в реанимации», — говорится в сообщении.

Мальчик был с друзьями, они играли на гитаре и якобы пели песни с нецензурными словами, пишет местное издание «СуперОмск». Тексты возмутили проходящих мимо пенсионеров, которые сделали замечание молодежи, но подростки в ответ огрызнулись.

«За пенсионерами шел неизвестный парень, он ударил подростка в челюсть. По-видимому, он владеет приемами какого-то рукопашного боя, поскольку подросток с одного удара сразу потерял сознание и рухнул на землю», — рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Подросток уже вышел из комы, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. СК опубликовал приметы мужчины, скрывшегося с места происшествия. На вид около 25-30 лет, ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы, глаза карие, на лице была небольшая небритость, был одет в темный спортивный костюм, под костюмом была красная кофта с капюшоном.

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