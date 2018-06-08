Мэр Новосибирска отказался идти в губернаторы

Мэр Новосибирска, глава регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть заявил, что не будет участвовать в досрочных выборах губернатора Новосибирской области. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает ТАСС.

«Достигнуто соглашение о взаимодействии. Это соглашение предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра, предусматривает совместные проекты для экономического развития. Сейчас открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития... Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное с руководством Коммунистической партии Российской Федерации, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича [Травникова, врио губернатора Новосибирской области]», — сказал Локоть.

Материалы по теме Метут и выметают Новые губернаторы обходятся без зачисток, но вязнут в интригах

Травников в свою очередь положительно оценил решение градоначальника. «Мы договорились работать вместе, и, я уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным», — подчеркнул он.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что партия выдвинет Локотя в качестве кандидата на пост губернатора Новосибирской области. Он подчеркивал, что партия бросит все силы на его поддержку.

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент России Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!