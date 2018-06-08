В НАТО сравнили дело Скрипалей и Бабченко

НАТО не изменила своей позиции по делу Скрипалей после инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинскими властями. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, в Североатлантическом блоке «очень озабочены делом Скрипаля». «Мы не ставим под сомнение выводы британской стороны, и мы отреагировали на них высылкой российских дипломатов», — передает его слова агентство.

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В то же время Столтенберг отметил, что инцидент с Бабченко «может способствовать усилению пропаганды и подорвать доверие к свободным и независимым СМИ, необходимое для демократического общества».

Служба безопасности Украины инсценировала убийство Бабченко 29 мая, чтобы, как утверждает ведомство, поймать заказчика его реального убийства. По данным СБУ, задержанный Борис Герман, имеющий тесные контакты с Россией, задумывал заказать на Украине убийство 47 человек, включая известных персон.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Лондон обвинил в случившемся Россию и сократил в стране российскую дипмиссию. В ответ Москва объявила персонами нон грата британских дипломатов. Вслед за Великобританией российских дипломатов выслали США (60 человек) и 27 других стран.

Россия все обвинения в свой адрес отвергает. Кроме того, в докладе о расследовании инцидента Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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