Турция пригрозила начать войну в Ираке

В случае, если Багдад не решит проблему терроризма, Турция может начать военную операцию в трех иракских городах. Об этом в интервью CNN Turk заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара может ударить по Синджару, Кандилю и Махмуру — ключевому месту разведения террористов.

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В середине марта Эрдоган заявлял о намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам.

«Мы отслеживаем появление террористических гнезд на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар», — говорил турецкий лидер.

Осенью 2016 года между Багдадом и Анкарой обострился политический конфликт. Тогда премьер-министр Ирака заявил, что Турция рискует спровоцировать региональную войну, продолжая размещать свои войска на чужой территории.

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