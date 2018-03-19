Турция пригрозила внезапным ударом по Ираку

Турция в любой момент может провести военную операцию в городе Синджар в Иракском Курдистане. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу».

По словам главы государства, Анкара обсудила с Багдадом тему антитеррористической операции в Ираке. «ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар», — объявил Эрдоган.

Заявление президента прозвучало на следующий день после того, как он объявил о взятии сирийского Африна. Турецкий лидер подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены и в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне и Камышлы.

О намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам, Эрдоган говорил в середине марта. «Мы отслеживаем появление террористических гнезд на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар», — заверил он.

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Об освобождении Африна от курдских вооруженных формирований турки объявили 18 марта. «Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — говорил Эрдоган.

Представители курдской стороны, в свою очередь, заявили, что цель наступления на город заключалась в том, чтобы очистить его от курдского населения. По словам чиновника из Африна Отмана Шейха Иссы (Othman Sheikh Issa), после этого прямая конфронтация перерастет в партизанскую войну и пообещал, что курды «станут кошмаром» для турок.

В Африне Турция ведет операцию «Оливковая ветвь». Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны.

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