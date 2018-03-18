Турция объявила о взятии сирийского Африна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от курдских вооруженных формирований города Африн в Сирии, сообщает «Анадолу».

«Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — приводит агентство слова турецкого президента.

Reuters передает, что Эрдоган сообщил о взятии под контроль центра города.

Турецкая армия осадила Африн в середине марта, операцию против курдов Анкара проводит с 20 января. Турция считает курдские Отряды народной самообороны и представителей курдской партии «Демократический союз» террористами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!