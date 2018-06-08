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СБУ нашла у российского журналиста 200 тысяч долларов и пистолет

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Служба безопасности Украины (СБУ) во время обыска обнаружила в банковской ячейке главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 200 тысяч долларов и предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906». Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники СБУ также нашли трудовой договор между Вышинским и МИА «Россия Сегодня» на руководство представительством на территории Украины.

Главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая в Киеве. Спустя два дня суд арестовал его на два месяца по обвинению в государственной измене. Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

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