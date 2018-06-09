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«Аэрофлот» в День России проведет среди пассажиров традиционный фотоконкурс

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Компания «Аэрофлот» в День России, 12 июня, проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В рамках празднования «Аэрофлот» предложит своим пассажирам сделать снимки с российским флагом и предоставит широкие возможности участия в праздничной акции — флаги России будут раздаваться на собственных рейсах авиакомпании, вылетающих в этот день из Москвы.

Конкурс стартует с наступлением 12 июня в социальных сетях ВКонтакте и англоязычном Facebook. Участникам сообщества ВКонтакте предлагается размещать на своих страничках фото с российским флагом сразу после прибытия в пункт назначения. Снимки могут быть сделаны на борту самолетов, на перроне, на фоне самолета «Аэрофлота», или в пункте прибытия, на фоне культурных или природных достопримечательностей. Фотографии должны сопровождаться хештегами: #россиясомной #аэрофлот #aeroflot.

Пользователям англоязычного Facebook предлагается сделать фото с флагом России в той точке мира, где они находятся. Флаг можно получить на одном из рейсов «Аэрофлота», который вылетает 12 июня из Москвы, или же использовать российский триколор, купив его по месту нахождения. Выбор места проведения фотосъемки — такой же. В англоязычном Facebook фотографии следует размещать в комментариях под постом с анонсом конкурса.

Площадкой проведения творческого конкурса «Россия всегда со мной» фактически станет весь мир. Никаких жестких критериев к снимкам не предъявляется. Это могут быть и селфи, и обычные фотографии. Главное условие — фотография должна быть авторской, а в кадре обязательно присутствие флага России, которая в этот день отмечает свой государственный праздник.

Прием конкурсных фотографий прекращается в 23 часа 59 минут 12 июня по московскому времени. 13 июня до 15.00 запускается голосование за лучшую фотографию. В тот же день, 13 июня, в 16.00 будут объявлены итоги конкурса.
Победители и призеры конкурса на самую лучшую праздничную фотографию получат в качестве награды модели самолетов, которые входят в парк воздушных судов «Аэрофлота» — самый молодой среди крупнейших авиакомпаний мира с активным флотом более 100 машин.

В категорию победителей войдут шесть авторов. Им будут вручены большие точные копии самолетов «Аэрофлота» в масштабе 1:100.

Еще шесть человек разделят второе место. Призом для них станут точные копии воздушных судов в масштабе 1:144. Это будут модели в юбилейной ливрее, которая создана специально к 95-летию «Аэрофлота» по мотивам русской национальной росписи в бело-синих тонах.

С подробными правилами участия можно ознакомиться в группах «Аэрофлота» в указанных социальных сетях.
Всего для проведения праздничного мероприятия заказано 50 тысяч флажков — именно столько пассажиров «Аэрофлота» планируют отправиться в этот праздничный день в путешествие из аэропорта Шереметьево.

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