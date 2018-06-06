«Аэрофлот» сохранит перевозки в Крым в полном объеме

«Аэрофлот» в полном объеме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. При этом авиакомпания «Россия» — дочерняя структура «Аэрофлота» — увеличит количество рейсов до трех в сутки, благодаря чему провозная емкость возрастет на 24 процента. Рост связан с использованием на линии самолетов повышенной вместимости Boeing 777, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании отметили, что количество собственных рейсов «Аэрофлота» в июне — августе останется на прежнем уровне — 10 рейсов в стуки 7 дней в неделю. Провозная емкость также не изменится, в продажу на этот период выставлено более 345 тысяч билетов.

В пресс-службе также напоминают, что «Аэрофлот» по ряду направлений, в том числе и в Симферополь, реализует социальную программу «плоских тарифов» (касается только собственных рейсов «Аэрофлота» — прим. «Ленты.ру»). Воспользоваться «плоскими тарифами» может любой пассажир без каких-либо ограничений. По данному тарифу можно приобрести билет в экономический класс обслуживания по фиксированной цене в течение года.