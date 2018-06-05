«Аэрофлот» оставит стабильными цены на билеты в Крым

«Аэрофлот» отказался повышать цены на билеты эконом-класса на полеты в Крым. Останется неизменным и количество рейсов в аэропорт города Симферополь, — десять в сутки, как и предусмотрено перевозчиком в летнем расписании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Открытие движения по Крымскому мосту вызвало снижение спроса на это популярное направление. Однако «Аэрофлот» ограничился лишь тем, что на рейсах будут использованы самолеты меньшей вместимости. Предполагается, что емкость пассажиропотока упадет на 1,5 процента.

«Аэрофлот» проводит собственную социальную программу «плоских тарифов». Она продолжит действовать и на крымском направлении. Стать участником этой программы может любой желающий, без каких-либо ограничений. По данному тарифу можно приобрести билет в экономическом класс по фиксированной цене. Например, стоимость билета по маршруту Москва-Симферополь-Москва составит 9350 рублей. Билет в одну сторону обойдется в 5610 рублей, включая таксы и сборы.

