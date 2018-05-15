На форуме SKYSERVICE 2018 выбрали самых летающих звездных пассажиров

Третий Международный форум SKYSERVICE 2018, посвященный развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации, начал работу в Москве. Его открыл генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

В ходе церемонии начала работы SKYSERVICE 2018 заместитель генерального директора по работе с клиентами ПАО «Аэрофлот», председатель совета директоров ЗАО «Аэромар» Вадим Зингман представил известных часто летающих пассажиров, чьи неравнодушие и рекомендации помогают авиакомпаниям совершенствовать сервис. Накануне Форума бортпроводникам ряда авиакомпаний – участников SKYSERVICE 2018 было предложено ответить на два вопроса: «Кто ваш любимый пассажир?» и «Почему?». Среди победителей Чулпан Хаматова, Тина Канделаки, Андрей Малахов, Михаил Галустян, Филипп Киркоров и другие. Виталий Савельев и генеральный директор ЗАО «Аэромар» Владимир Джао поздравили победителей и вручили им памятные призы.

В московском Гостином Дворе собрались представители ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, поставщики бортового питания и сервисов. SKYSERVICE 2018 стал самым представительным в истории: в работе Форума принимают участие порядка 40 авиакомпаний, свою продукцию и сервисы представят более 50 компаний-экспонентов. III Международный форум SKYSERVICE 2018 посетят около 2000 участников. Организатором Форума выступает «Аэромар» – крупнейшая в России компания, работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказания им всего комплекса сервисных услуг, крупнейший российский производитель бортового питания.

В первый день работы Форума SKYSERVICE 2018 будет проведена премия Sky Delight Awards 2018. Девять поваров ведущих мировых кейтерингов, которые разрабатывают меню и готовят блюда для миллионов авиапассажиров по всему миру, сойдутся в кулинарном поединке. Среди гостей форума – победитель в номинации «Самый летающий шеф» - Аркадий Новиков.

Работу первого дня третьего Международного форума SKYSERVICE 2018 завершит вручение наград Sky Travel Awards – премии, в рамках которой эксперты-блогеры оценили аэропорты, бизнес-залы и гостиницы.

