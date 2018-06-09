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Французский суд приговорил выходца из Чечни к 20 годам тюрьмы за убийство

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В Париже суд присяжных приговорил выходца из Чечни Руслана Берсанова к 20 годам тюрьмы за убийство бизнесмена. Об этом в субботу, 9 июня, РИА Новости сообщила адвокат потерпевшей стороны Ирина Сидорова.

По ее словам, Берсанова признали виновным в убийстве российского бизнесмена Михаила Ланина еще в марте 2011 года. По делу проходили еще два человека — Язид Арсалиев и Бадрудин Каимов. Первого в итоге оправдали, и теперь он может рассчитывать на компенсацию за семилетнее пребывание под стражей, второй получил полгода условно за укрывание краденого.

«Сын убитого бизнесмена был шокирован таким решением суда. Но апелляцию может произвести прокурор, а не потерпевшая сторона. О возможной апелляции будет известно на следующей неделе», — отметила Сидорова.

Бывший гендиректор компании «Саратовстройстекло» Михаил Ланин был убит в Ницце в 2011 году, когда вместе со своей подругой прилетал в страну, чтобы купить недвижимость на Лазурном Берегу. В аэропорту их встретили Берсанов и Арсалиев, который управлял автомобилем. Они отвезли пару в город Вильпент, где застрелили бизнесмена и ранили его спутницу. Женщина выжила и впоследствии описала нападавших полицейским.

Четвертый фигурант дела об убийстве предпринимателя, Султан Сигаури, был осужден в России на 8,5 лет лишения свободы.

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