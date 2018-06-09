Избитый в Грузии россиянин попросил не приплетать политику

Российский парапланерист Федор Челышев рассказал подробности нападения на него в грузинском селе Гудаури. Он записал видеообращение и разместил ролик на своем аккаунте в YouTube.

Он попросил не приплетать политику, заявив, что стал жертвой передела бизнеса. «Я не имею отношения ни к каким политическим силам, это просто попытка передела бизнеса. Пацаны из деревни, которые занимаются тем же самым [катают туристов на парапланах — прим. «Ленты.ру»], решили запретить мне и другим пилотам летать в том районе. Угрозы поступали в течение всего года. Они сказали всем пилотам: "или ты работаешь и платишь нам, или ты здесь не работаешь"», — рассказал пострадавший.

«Сегодня я просто приехал спросить, почему они закрыли проезд на площадку, которую арендовали ребята из Украины. Я вышел из машины и начал говорить с ними, поинтересовался, предложат ли они мне условия для работы. Вместо этого на меня напали. Сейчас вот в палате интенсивной терапии, лежу под капельницей. Сотрясение мозга, кости целы, скоро поправлюсь», — сказал он.

Таким образом Челышев подтвердил слова представителя МВД Грузии Анано Барабадзе, ранее зяявившей, что причиной инцидента стало «противостояние двух бизнес-групп, занимающихся прокатом парапланов для туристов». «В одну группу входят местные жители, а в другую — россияне и украинцы», — уточнила она.

Нападение на Федора Челышева произошло 9 июня. Около 30 человек избили россиянина, у него зафиксированы тяжелое сотрясение мозга и перелом носа. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

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